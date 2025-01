VIDEO Raimonds Pauls svin savu 89. dzimšanas dienu

Lai arī šogad Pauls aizvadīja pieprasītu koncertu sēriju "Pauls un Keišs. Vīrieši labākos gaods", ik pa laikam sabiedrībā izskanēja ziņas, ka maestro aiziet no lielās skatuves. TVNET+ bija iespēja aprunāties ar pašu maestro par to, vai viņš plāno īpašu atvadu koncertu.

Viņš ir pārliecināts, ka speciāli rīkot koncertu, lai paziņotu par karjeras beigām, ir nevajadzīgi un lieki: "Priekš kam man vajadzīgas tās emocijas, ka es iziešu ārā un teikšu: "Es eju prom", un tad es gaidīšu, ka kāds sāks raudāt un kāds bļaus: "Neej!" Tas jau būtu vesels teātris. Var jau arī klusi aiziet, tu vienkārši vairs nepiedalies un beidz to lietu. Negribētos tādu spekulāciju, bet kaut kā vienmēr netīšām tā iznāk."

Raimonda Paula aizvadītais gads neiztika arī bez ķecerīgām situācijām. Viens no apspriestākajiem notikumiem bija mūziķa Gustavo dziesma "Nepārmet man 3000" ar Patrishas un Normunda Rutuļa piedalīšanos. Šīs dziesmas oriģinālās mūzikas autors ir Raimonds Pauls. Tas radīja jautājumus par autortiesībām un to, kam tad galu galā pieder Raimonda Paula mūzika. Sarunā ar TVNET+ situāciju skaidroja viens no lielākās mūzikas autoru izdevniecības Baltijas valstīs, "MicRec" dibinātājiem un šīs kompānijas vadītājs Guntars Račs.