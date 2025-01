Noslēgusies Latvijas Fotogrāfijas muzeja pārcelšana uz LMA ēku

Svinot šo notikumu, muzeja publiskajā telpā no 17.janvāra būs apskatāma izstāde "Mirklis. Krāsa. Spogulis. Autohromu kolekcija", pirmo reizi muzeja vēsturē piedāvājot apskatei 20.gadsimta sākuma kolekciju.

Latvijas Fotogrāfijas muzeja krājumā ir gandrīz 70 000 vienību - sākot no dagerotipiem, kas datējami ar 19.gadsimta vidu, līdz pat laikmetīgajai fotogrāfijai. To papildina arī daudzpusīga fotogrāfijas tehnikas kolekcija. Jebkuram interesentam iespējams pieteikties sev interesējošo krājuma priekšmetu apskatei. Izstāde apskatāma muzeja darba laikā, katru darba dienu no plkst.10 līdz 17.