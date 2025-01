Raidījums uziet vairākus ar nelegālo cigarešu biznesu saistītus angārus. Kur ved īpašnieku pēdas?

Kundze runā par nedienām, ar kurām viņi cīnās jau kopš 2023.gada. Iedzīvotāji vienojās, ka vēlas siltināt namu un darīt to ar ALTUM programmas atbalstu. Tam nepiekrita viens no mājas iemītniekiem – Jānis Purniņš. Viņa vārds parādās ar Laizānu saistītos uzņēmumos. Iedzīvotāji nepadevās. Viņi atklāja, ka mājas kopīgajā pagrabā patvaļīgi ierīkota savdabīga konstrukcija, kura plānos nebija attēlota. Izrādījās, ka tā ir slepena telpa ar seifu. No telpas izeja ir tieši uz vienu no dzīvokļiem, kas pieder uzņēmumam INVESTBLOK, kura amatpersona ir Purniņš.