Polijas armija iekūlusies skandālā pēc tam, kad pie "IKEA" noliktavas atrastas vairākas pazudušas prettanku mīnas

"Aizdomās turamie ir četri karavīri, lieta ir saistīta ar pienākumu nepildīšanu saistībā ar munīcijas transporta izkraušanu... [viņiem draud] līdz pat 5 gadu cietumsods," aģentūrai "Reuters" sacīja Poznaņas apgabala prokuratūras pārstāvis Lukašs Vavržiniaks. Viņš piebilda, ka neviens no apsūdzētajiem savu vainu nav atzinis.

Prokurors stāstīja, ka mīnu krava, kas tika transportēta pa dzelzceļu no Hajnuvkas, kas atrodas pie Polijas austrumu robežas, uz munīcijas noliktavu Mosti rietumos, galamērķī netika pilnībā izkrauta.

Pārvadāšana notika no 4. līdz 7. jūlijam.

"IKEA" izpilddirektore Polijā Malgorzata Dobiesa-Turuļska apstiprināja, ka armija savākusi sprāgstvielas no viena no vagoniem, kas ieradās vienā no "IKEA Industry Orla" piederošajām noliktavām.