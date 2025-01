ASV imigrācijas politika kļūs daudz stingrāka, norāda eksperts

Pētnieka ieskatā, arī tur tikšot izmantotas ASV drošības struktūras, ir nozīmēti arī iekšējās izlūkošanas un pretterorisma spēki, tostarp cilvēki, kas ir piedalījušies politiskās iniciatīvas "Project 2025" izstrādē, piemēram Sebastians Gorka, kurš ir sarakstījis vairākas grāmatas un bijis viens no ideoloģiskajiem autoriem Trampa iekšējo procesu kārtošanā.

"Šī politika būs vērsta uz to, lai atrastu nelegālos imigrantus un pēc tam deportētu no ASV, jo šie cilvēki ASV ir ieceļojuši nelegāli. Tur nav nekā slikta, ja deportē imigrantus, kuri ir iesaistīti noziedzībā vai noziedzīgos grupējumos. Tā ir viena no lietām, kuru Tramps uzsvēra ne tikai savā pirmajā termiņā, bet arī patlaban, atgriežoties Baltajā namā," teica eksperts.