Medijs atzīmēja, ka Tramps savā inaugurācijas runā nav pieminējis Ukrainu, neskatoties uz to, ka priekšvēlēšanu kampaņā viņš vairākkārt ir izcēlis kara izbeigšanu kā vienu no savām prioritātēm.

Atzīmēts, ka ne Ukraina , ne Krievija negatavojas padoties pēc milzīgajiem zaudējumiem, kas ciesti karā. Pat Baltā nama vadības maiņa to nemainīs.

"The Times" lēš, ka sankcijas varētu attiekties uz Ķīnu un Indiju, kas ir galvenās Krievijas enerģijas saņēmējas. Paralēli tam pieaug draudi Maskavai, ka tiks palielināta militārā palīdzība Ukrainai, izteicies Trampa padomnieks Roberts Vilkijs.

Neskatoties uz to, ka Krievija cenšas slēpt savas ekonomiskās problēmas, to pastāvēšana ir diezgan acīmredzama, uzskata izdevums. Nepatiesi oficiālie dati nevar noslēpt patieso inflāciju 16-30% apmērā un milzīgo spriedzi valsts finanšu sfērā, par ko liecina pabalstu samazinājumi kara veterāniem.

"The Times" uzsver, ka Trampa miera plāns, visticamāk, neiztiks bez teritoriālām izmaiņām. Ukrainai tas varētu nozīmēt faktisku piektās daļas no teritorijas zaudēšanu. Apmaiņā pret to Kijiva saņems Rietumu drošības garantijas.