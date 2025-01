Elektroenerģijas jomā strādājošie valsts uzņēmumi nav mierā ar ierobežoto algu pieaugumu

Šī iemesla dēļ uzņēmums grib izmantot Budžeta likumā paredzēto iespēju – prasīt Ministru Kabinetam noteikt izņēmumu, lai atalgojuma fondu palielinātu vairāk. Tas būtu jāprasa caur šajā gadījumā atbildīgo Klimata un enerģētikas ministriju. "Sākumā jāiepazīstas ar tām detaļām detalizācijā," par to saka ministrs Kaspars Melnis (ZZS), norādot, ka izvērtējams un iespējamā virzība uz valdību būs jau tuvākajā laikā.

Tikmēr Ekonomikas ministrijā, kuras pārziņā ir citi elektroenerģijas sektora uzņēmumi – "Latvenergo" ar to saistītajiem "Sadales tīkliem", attiecīgi dokumenti ierobežojuma pārskatīšanai jau esot sagatavoti un ir saskaņošanā ministrijas iekšienē.

"Tad būs no kaut kā jāatsakās. Tāpēc arī ir tas, ka mēs, šis ir kā galējais solis tad, kad uzņēmums saviem spēkiem vairs to nespēj izdarīt vai tas var ietekmēt uzņēmuma darbību. Visi šie plusi un mīnusi ir jāsaliek un valdībai ir jāpieņem kopīgi lēmumi. Vai mēs esam gatavi attiekties no tiem uzdevumiem, kurus esam šiem konkrētajiem uzņēmumiem uzdevuši… nu, es stipri apšaubu," sacīja Valainis.