Zināmi datumi, kuros šogad notiks festivāls "Positivus"

"Positivus" festivāls ir viens no gaidītākajiem vasaras mūzikas festivāliem Baltijā, kas jau kopš 2007. gada pulcē tūkstošiem apmeklētāju. Baltijā nav līdzvērtīga festivāla, kurā tādā skaitā būtu uzstājušās pasaules līmeņa zvaigznes. 16 gadu laikā, festivālā uzstājušies A$AP Rocky, Charli XCX, Jason Derulo, Sam Smith, Metro Boomin, Megan Thee Stallion, Muse, Imagine Dragons, Twenty One Pilots, Cigarettes After Sex, The XX, The Prodigy, Kraftwerk, Sigur Rós, Ellie Goulding, The 1975, Disclosure, Underworld, Manic Street Preachers, James, Moby, Sinéad O’Connor, Robert Plant, Bastille, The Kooks, Years & Years un daudzi citi.