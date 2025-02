"Sakāva Hitleru un Napoleonu": Tramps apgalvo, ka Putins vēlas izbeigt karu

"Es domāju, ka viņš vēlas beigt cīnīties. Es to redzu. Mēs runājām ilgi un tieši. [ASV Tuvo Austrumu sūtnis] Stīvs Vitkofs bija kopā ar viņu ļoti ilgu laiku, apmēram trīs stundas. Es domāju, ka viņš vēlas pārtraukt karu,' Tramps svētdien sacīja žurnālistiem, atbildot uz jautājumu, ko, viņaprāt, Putins vēlas.

"Viņiem ir liela, jaudīga [kara] mašīna. Jūs to saprotat," turpināja Tramps. "Un viņi sakāva Hitleru un sakāva Napoleonu. Ziniet, viņi karo jau sen. Viņi to ir darījuši iepriekš, bet es domāju, ka viņš vēlētos beigt karu."

Jautāts par Putina teritoriālajām ambīcijām un to, vai Tramps domā, ka Putins vēlas sagrābt visu Ukrainas teritoriju, ASV prezidents atbildēja, ka ir jautājis Krievijas diktatoram to pašu.

Intervijā, kas svētdien tika pārraidīta telekanāla NBC News raidījumā "Meet the Press", Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sacīja, ka Trampam nevajadzētu uzticēties Putinam. Zelenskis atminas, ka Trampam atgādinājis to, ka Putins ir "melis" un "nedaudz baidās" no Trampa.