AIWA Clinic – vēl soli tuvāk izcilībai redzes korekcijā

Izplatītākie redzes traucējumi ir tuvredzība (miopija), tālredzība (hipermetropija) un astigmātisms. Acs refrakcija jeb spēja lauzt gaismu atkarīga no acs optiskās sistēmas stipruma un acs ābola ass garuma, kas parasti ir aptuveni 24 mm. Ja redze ir laba, gaismas stari tiek fokusēti uz acs tīklenes, no tās neironi pārvada informāciju uz galvas smadzenēm.

Daudziem cilvēkiem ar redzes traucējumiem ikdienā ir nepieciešamas brilles vai kontaktlēcas, taču tas apgrūtina, īpaši, sportiska, aktīva dzīvesveida piekritējus un to profesiju pārstāvjus, kuriem darbā ir svarīga laba redze. Brillēm un kontaktlēcām ir alternatīva – redzes lāzerkorekcija! Ar šīs metodes palīdzību iespējams ātri un efektīvi novērst tuvredzību, tālredzību vai astigmātismu. Lāzertehnoloģija ļauj precīzi izmainīt radzenes virsmu, atjaunojot labu redzi tuvumā un tālumā.

Pagājušā gadsimta 80. gadu vidū tika attīstītas redzes lāzerkorekcijas metodes, kā pamatā ir lāzera izmantošana, lai izmainītu acs radzenes optiskas īpatnības. Kopš tā laika metodes ir nepārtraukti pilnveidotas. Pašlaik redzes lāzerkorekcija ir medicīniska procedūra, lai uzlabotu redzi un novērstu refrakcijas kļūdas, koriģējot acs radzenes formu ar lāzera palīdzību. Oftalmologu rīcībā ir plašs procedūru klāsts, no kā varam izvēlēties to, kas katram pacientam ir vispiemērotākais,” uzsver Ingrīda Kozlovska. Piemēram, PRK jeb fotorefraktīvā keratektomija ir viena no pirmajām refraktīvās ķirurģijas metodēm, ko izmanto joprojām.