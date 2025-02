Briškens spriež, ka gudras valstis investē sabiedriskajā transportā, reģionālajos ceļos un pasta pakalpojumos, nevis uz to rēķina lāpa budžeta caurumus. Konkurētspēju iespējams stiprināt ar mērķtiecīgu industriālo politiku un ēnu ekonomikas mazināšanu, nevis taupīšanu uz attīstības rēķina, turpina politiķis.

Viņa norādīja, ka Briškens, stājoties amatā, iespējams, neapzinājās, cik sarežģīta ir šī nozare. Premjere atzinīgi novērtēja Briškena drosmi sarežģītus lēmumus nest uz valdību, tomēr Siliņa no viņa sagaidīja vairāk jaunus priekšlikumus un risinājumus.

Briškens par satiksmes ministru kļuva 2023.gada 15.septembrī, pirms tam 2022.gadā viņš tika ievēlēts par 14.Seimas deputātu. Tāpat Briškens ir darbojies kā padomes loceklis AS "Pasažieru vilciens", padomes loceklis, stratēģiskās un attīstības vadītājs un biznesa attīstības vadītājs Baltijas valstu kopuzņēmumā AS "RB Rail", kā arī no 2011. līdz 2015.gadam Satiksmes ministrijā (SM) bijis ministra padomnieks un valsts sekretāra vietnieks.