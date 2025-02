Bijušo "Cēsu alus" vadītāju Sietiņsoni apsūdz par braukšanu pamatīgā reibumā

Neminot personas vārdu, prokuratūrā aģentūrai LETA apstiprināja, ka 2023.gada decembrī persona apturēta, vadot automašīnu "Lexus" pa Krasta ielu no centra puses tirdzniecības centra "Dole" virzienā. Personas asinīs konstatēta alkohola koncentrācija 2,66 promiles.

"Latvijas Avīzei" Sietiņsone nenoliedza saistību ar krimināllietu, bet negribēja to komentēt. Viņa gan nedomājot, ka viņas aiziešana no darba un saikne ar nu jau paseno notikumu ir saistītas lietas.

Tāpat tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.