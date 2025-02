Vīrietis Latvijā vairāku gadu garumā izvarojis savas trīs nepilngadīgās meitas

Kriminālprocesa izmeklēšanas gaitā tika noskaidrots, ka meitenes tēvs laika posmā no 2015. gada līdz 2017. gadam pavedis netiklībā savu mazgadīgo meitu, kura tobrīd bijusi 7 līdz 9 gadus veca. Turklāt laika posmā no 2020. gada līdz 2022. gadam, kad meita bijusi 12 līdz 14 gadus veca, vairākkārt viņu izvarojis.

Izmeklēšanas gaitā policija identificēja vēl divas personas, kuras cietušas no 1949. gadā dzimušā aizdomās turētā darbībām, – viņa 1974. gadā un 1977. gadā dzimušās meitas no pirmās laulības. Noskaidrots, ka laika posmā no 1982. gada līdz 1993. gadam aizdomās turētais, izmantojot savu autoritāti, cietušo uzticību un bezpalīdzības stāvokli, ilgstoši un sistemātiski veicis seksuālu vardarbību un vairākkārtīgi izvarojis savas tobrīd nepilngadīgās meitas. Ir bijis arī gadījums, kad tēvs izvarojis vecāko meitu 18 gadu vecumā, kad viņa atradās bezpalīdzības stāvoklī.