"Jaunā vienotība" izglītības un zinātnes ministra amatam virza Daci Melbārdi

Kā vēstīts, Ministru prezidente Evika Siliņa (JV), piesakot savas valdības darba "restartu", pagājušajā nedēļā paziņoja, ka Andu Čakšu (JV) atbrīvo no izglītības un zinātnes ministra amata, Uldi Auguli (ZZS) - no labklājības ministra amata, bet Kasparu Briškenu (P) - no satiksmes ministra amata. Trešdien viņi aizvadīja pēdējo dienu ministru amatos.