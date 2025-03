Valainis uzskata, ka 5% no IKP novirzīšana aizsardzībai ir sasniedzams mērķis

Viņš arī minēja, ka, piemēram, būtu jāpanāk, lai Latvijā ražotās "Patria" bruņutransportieru automašīnas no mums pirktu arī Lietuvā, Polijā un citās valstīs. "Lai mēs, attīstot savas aizsardzības spējas, attīstītu industriju un ietu eksportā," teica Valainis.

Tāpat viņš uzsvēra, ka Latvija nevar visu izaugsmes naudu novirzīt tikai aizsardzībai, līdz ar to ir jāskatās, kur būtu iespējams ietaupīt, pārskatot valsts pārvaldes izdevumus.

"Mums neizbēgami uz šo mērķi ir jāiet. Mums ir jāpadara valsts pārvalde mazāka. Mums ir jāskatās uz funkcijām, no kurām valsts pārvalde var atteikties, lai taupītu resursus," sacīja Valianis, paužot viedokli, ka valsts pārvaldē ir, kur ekonomēt.

Kā piemērus ministrs minēja Sabiedrības integrācijas fondu (SIF), kura funkcijas var pārdalīt citām institūcijām, kā arī Valsts Zemes dienestu, no kura varētu atteikties, ja atsakās no īpašuma uzmērīšanas funkcijas. Tāpat Ekonomikas ministrija tuvākajā laikā plāno nākt klajā ar priekšlikumu attiekties, piemēram, no ūdens skaitītājiem, kas daudzdzīvokļu mājas ir jāverificē reizi divos gados, ieviešot jaunu sistēmu, kas taupīs gan valsts resursus, veicot kontroles, gan arī uzņēmēju un iedzīvotāju resursus.