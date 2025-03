"Mēs esam pateicīgi par šo atbalstu, bet tas nav aizdevums un mēs neļausim to" šādi klasificēt, Zelenskis sacīja žurnālistiem Kijivā.

Viņš arī apstiprināja, ka Ukraina ir saņēmusi no ASV jaunu vienošanās par minerālu resursiem projektu.

Drīz pēc stāšanās ASV prezidenta amatā janvārī Donalds Tramps saistīja militāro palīdzību Ukrainai ar piekļuvi tās retzemju minerālu resursiem. Vienošanos šajā jomā bija paredzēts parakstīt 28.februārī, bet to izjauca Zelenska un Trampa strīds Baltajā namā.

Zelenskis raksturoja jaunāko vienošanās versiju kā "pilnīgi atšķirīgu no iepriekšējās" un atzīmēja, ka tajā tagad ir ieļauti punkti, kurus Ukraina jau bija noraidījusi agrāk notikušās sarunās.

Laikraksti "The New York Times" un "Financial Times" un aģentūra "Bloomberg" ziņoja, ka Vašingtona ir palielinājusi savas finansiālās prasības Kijivai. Ir ziņots, ka jaunais vienošanās projekts arī paplašina ASV kontroli pār Ukrainas dabas resursiem, ieskaitot minerālus, naftu, gāzi un kritisko infrastruktūru.