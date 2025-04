Divu dienu laikā vairāki liepājnieki kļuvuši par krāpnieku upuriem

Kāda sieviete 29.martā saņēmusi īsziņu savā mobilajā tālrunī it kā no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) par to, ka it kā ir izveidojies nodokļu parāds. Sieviete uzspieda uz hipersaites, kas bija īsziņā, ievadīja bankas datus un no viņas bankas konta tika pārskaitīti vairāk nekā 1000 eiro uz citu bankas kontu.