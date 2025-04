Kā uzturs var palīdzēt sirds veselībai?

Olīvu nozīme sirds veselībā

Olīvas un to produkti ir Vidusjūras diētas neatņemama sastāvdaļa. To sastāvā ir polifenoli, piemēram, hidroksitirozols, kas ir spēcīgi antioksidanti. Pētījumi liecina, ka šīs vielas palīdz novērst sirds un asinsvadu slimības, kā arī aizsargā šūnas no bojājumiem.