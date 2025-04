Video "Aiz priekškara": propagandisti jūsmo par Trampa tarifiem un noklusē brutālo uzbrukumu Krivijrihai

Tam piekrīt laikraksts "New York Times", kas norāda, ka sava loma varēja būt arī Krievijas eksporta sastāvam. Krievija ir trešā lielākā ārvalstu mēslojuma piegādātāja ASV, un tās kopējais mēslojuma eksporta apjoms pēdējā gada laikā ir pieaudzis. Tramps uzskata, ka nepieciešams aizsargāt amerikāņu lauksaimniekus, kas ir viņa galvenie vēlētāji, no viņa tirdzniecības karu sekām. Mēslojuma izmaksu zema uzturēšana varētu būt daļa no šīs stratēģijas.