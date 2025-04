Vissīvākā konkurence pašvaldību vēlēšanās Jēkabpils novadā. Vismazākā - Ventspils novadā

3671 kandidāts jeb aptuveni 61,4% no kopējā skaita ir vīrietis, bet 2304 - sievietes. Vidējais kandidātu vecums ir 47,4 gadi. Uz pašvaldību deputāta vietu kandidē 34 personas, kuras ir vien 18 gadus vecas, un 23 personas, kuras ir vecākas par 80 gadiem. Vecākais kandidāts šajās pašvaldību vēlēšanās ir 88 gadus vecs.

31 persona ir 19 gadus veca, bet 30 kandidāti ir 20 gadus veci. Visvairāk kandidātu ir vecumā no 41 līdz 50 gadiem - 1565. 1407 kandidāti ir vecumā no 51 līdz 60 gadiem. 192 kandidāti ir vecumā no 71 līdz 80 gadiem.