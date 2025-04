Latvijā no Krievijas un Baltkrievijas importēto preču kopējā vērtība divos mēnešos sarukusi divas reizes

Tostarp no Krievijas šogad pirmajos divos mēnešos Latvijā ievestas preces 51,441 miljona eiro vērtībā, kas ir 2,1 reizi jeb par 56,985 miljoniem eiro mazāk nekā 2024.gada pirmajos divos mēnešos, bet no Baltkrievijas - 17,621 miljona eiro vērtībā, kas ir kritums par 41,5% jeb 12,485 miljoniem eiro.

Dati arī liecina, ka 2025.gada pirmajos divos mēnešos imports no Krievijas un Baltkrievijas veidoja kopumā 1,9% (2024.gada attiecīgajā periodā - 4,2%) no kopējā Latvijas importa apmēra, bet eksports uz Krieviju un Baltkrieviju veidoja kopumā 5,2% (6,7%) no kopējā Latvijas eksporta apmēra.