Trampa reitings nokrities līdz rekordzemam līmenim

Daudzos jautājumos, sākot ar inflāciju un imigrāciju un beidzot ar nodokļiem un tiesiskumu, to amerikāņu skaits, kas neatbalsta Trampa darbību, ir lielāks nekā to, kas to atbalsta. Piemēram, jautājumā par imigrāciju, kurā Baltā nama saimnieks guvis vislielāko atbalstu, Trampa darbību atzinīgi vērtē tikai 45% respondentu, kamēr 46% to neatbalsta.