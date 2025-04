Drošības dienests: Krievijas un Baltkrievijas izlūki plānoja operācijas pret baltkrievu kopienu Lietuvā

"Potenciālie uzbrucēji tika arī mudināti atrast un uzbrukt jebkurām viņu izvēlētām personām no Baltkrievijas, kā arī ierakstīt noziedzīgās darbības video," norādīja Lietuvas dienests.

Operācijas sākumposmā Lietuvas politiķi un sabiedrībā pazīstami cilvēki saņēma draudus it kā no litvinisma atbalstītājiem vai baltkrievu diasporas pārstāvjiem. Arī sociālajos medijos tika izplatīti it kā litvinistu vēstījumi pret Lietuvu, savukārt pērn pavasarī publiskā telpā parādījās plakāti ar litvinisma saukļiem.