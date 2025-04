Likumsargi Rīgā notver divus rūdītus kabatzagļus

Policija martā un aprīlī saņēma informāciju par divām līdzīgām zādzībām un vienu zādzības mēģinājumu pie Rīgas Centrālās stacijas tuneļa. Vienā gadījumā Rīgā, Stacijas laukumā, iedzīvotājam no mugursomas nozagts naudas maks, bet citā dienā tajā pašā adresē kādam gājējam no mugursomas tika nozagts mobilais telefons, bet vēlāk reģistrēts zādzības mēģinājums no mugursomas.