Kā samazināt sāpes locītavās un uzlabot kustīgumu?

Kas notiek ar mūsu ķermeni?

Ar laiku balsta-kustību sistēma pakāpeniski nolietojas un noveco. Šis process ir dabīgs, bet to var aizkavēt un kontrolēt ar pareizu pieeju. Mūsu ķermenis sastāv no divām galvenajām daļām, kas ir atbildīgas par kustību un atbalstu: pasīvā (skelets) un aktīvā (muskuļi) kustību sistēma. Locītavas savieno kaulus, un tās ļauj mums pārvietoties. Tomēr ar gadiem locītavas var zaudēt elastību un kustīgumu.

Osteoartrīts ir viena no visbiežāk sastopamajām locītavu slimībām, kas izraisa smagu invaliditāti. Tā sākumā bojā skrimšļus, bet vēlāk ietekmē visu locītavas struktūru, tostarp kaulus un saites. Statistikas liecina, ka pēc 65 gadiem trīs no četriem cilvēkiem cieš no osteoartrīta. Tāpēc ir ļoti svarīgi laicīgi reaģēt un uzsākt ārstēšanu, jo slimība attīstās nemanāmi.