Tiesa vīrietim piemēro probācijas uzraudzību par bērnu pamudināšanu iesaistīties seksuālās darbībās

Pēc izkāpšanas no transporta saruna turpinājās, un, neskatoties uz to, ka apsūdzētais zināja meiteņu vecumu, viņš piedāvāja meitenēm tikties, lai veiktu dzimumaktu, kura laikā vīrietis pakļautos meitenēm pilnībā un rīkotos pēc viņu vēlmēm. Par šādu pakalpojumu meitenēm tika piedāvāta samaksa - 1000 eiro. Meitenes noraidīja vīrieša piedāvājumu un, pagājušas tālāk no viņa, pašas izsauca Valsts policiju, kas ieradās notikuma vietā un veica pārrunas ar vīrieti.