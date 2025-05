Aicina bez maksas veikt HIV testus

Kā norāda biedrības "Baltijas jūras valstu Koalīcija HIV pacientiem" valdes priekšsēdētājs Aldis Juksējs, HIV mūsdienās ir sekmīgi kontrolējama hroniska infekcijas slimība, taču to apvij neskaitāmi absurdi mīti, kas liedz cilvēkiem apzināties reālos inficēšanās riskus, regulāri veikt HIV testus, agrīni diagnosticēt slimību un laikus uzsākt terapiju.

Arī saslimstība ar B un C hepatītu saglabājas augsta, turklāt šīs infekcijas visbiežāk tiek atklāts hroniskā stadijā. Ir svarīgi šos infekciju gadījumus atklāt agrīni un savlaicīgi uzsākt ārstēšanu, kas ne vien ievērojami uzlabo pacienta dzīvildzi un dzīves kvalitāti, bet arī novērš infekcijas tālāku izplatīšanos. HIV, B un C hepatītu ārstēšana tiek nodrošināta uzreiz pēc infekciju atklāšanas par valsts līdzekļiem, atgādina SPKC.

Labdarības biedrības "Baltijas jūras valstu Koalīcija HIV pacientiem" dibinātāji ir atbalsta grupa HIV un AIDS slimniekiem "Agihas", AIDS palīdzības centrs no Igaunijas, Berlīnes AIDS palīdzība, HIV inficēto sieviešu un viņu ģimeņu asociācija "Demetra" no Lietuvas, kā arī cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS tīkls "Tīkls Pluss" no Polijas.