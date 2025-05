Krāpnieki Vidzemē izliekas par Valsts policijas amatpersonu un izvilina naudu

Joprojām Valsts policija iegūst informāciju no iedzīvotājiem par saņemtiem telefona zvaniem no nepazīstamām personām, kuras uzdodas par tiesībsargājošo iestāžu, tostarp Valsts policijas amatpersonām. Daži no iedzīvotājiem ir bijuši informēti par telefonkrāpšanas riskiem un neatklāja zvanītājiem prasītos datus un pārtraukuši sarunu, tomēr šonedēļ Vidzemes reģiona pārvaldē ir reģistrēts notikums, kad krāpniekiem ir izdevies šādā veidā izkrāpt naudu, informē policija.