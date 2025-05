4 maldīgi pieņēmumi, kas kavē pārdošanu – ko mūsdienu pircējs patiesībā sagaida?

“Ir svarīgi ņemt vērā mūsu kultūras iezīmes, esam atturīgi komunikācijā un, ja skaidri neredzam norādes par maksā pa daļām iespējām, automātiski pieņemam, ka tādas nav un izvēlamies vai nu atlikt pirkumu, vai doties pie konkurenta. Līdz ar to pārdevējs var nekad neuzzināt, ka klientam interesē citi norēķinu veidi,” stāsta "Inbank Latvia" vadītājs Dainis Skrinda.

Šo pieņēmumu var viegli atspēkot – e-komercijas uzņēmumi, kas piedāvā maksā pa daļām risinājumus – nomaksu un Buy Now, Pay Later (BNPL), zināmu kā “Pērc tagad, maksā vēlāk”, redz, ka klienti tās aktīvi izmanto. Tas skaidri apliecina augsto pieprasījumu. Tāpēc ir būtiski šo iespēju skaidri parādīt un padarīt pieejamu dažādos iepirkšanās posmos. Pārliecinieties, ka jūsu e-komercijas platformā un veikalā ir skaidri redzamas norādes par maksā pa daļām iespējām. Piedāvājiet informāciju klientiem, negaidot, kad viņi to pajautās.