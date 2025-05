Ko darīt ar veco, neizmantoto datoru? Iemaini to pret atlaidi jaunam Mac datoram “iDeal by C&C” veikalā

“Ne visi klienti zina, ka papildus atlaidei, kas atbilst viņu vecā datora vērtībai, mēs piešķiram arī papildu atlaidi līdz pat 200 eiro. Tā ir ievērojama summa, kas ļauj iegādāties jaunu ierīci ar daudz izdevīgākiem nosacījumiem. Mūsu mērķis ir padarīt ierīču maiņas procesu klientiem pēc iespējas ērtāku un izdevīgāku, un šī papildu atlaide ir veids, kā veicinām atbildīgu tehnoloģiju izmantošanu,” norāda “iDeal by C&C” mazumtirdzniecības vadītāja Katrīna Astahovska.

Mainot veco ierīci pret jaunu, īpaša uzmanība tiek pievērsta datu drošībai. “iDeal by C&C” eksperti nodrošina, ka visi personas dati no vecās ierīces tiks pilnībā un droši dzēsti, ievērojot visaugstākos drošības standartus.

“Mēs saprotam, ka mūsu klientu ierīcēs glabājas personiska un svarīga informācija, tāpēc datu drošība ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm. “iDeal by C&C” eksperti ne tikai palīdz droši pārvietot datus uz jauno ierīci, bet arī nodrošina, ka vecajā ierīcē nepaliek personiska informācija,” uzsver Katrīna Astahovska.

Datu pārsūtīšanas pakalpojums tiek sniegts pilnīgi bez maksas. “iDeal by C&C” eksperti nodrošina, ka klienti var nekavējoties izmantot savu jauno ierīci bez jebkādām bažām – fotogrāfijas, kontakti, lietotnes un citi svarīgi dati tiek pārsūtīti viņu vietā. Protams, lietotāji var arī paši sagatavot savu veco ierīci maiņai, lai pavadītu vēl mazāk laika “iDeal by C&C” veikalā. Detalizētas instrukcijas iespējams apskatīt “iDeal by C&C" vietnē.