EK ceļa kartē piedāvā pakāpenisku ES dalībvalstu atteikšanos īpaši no Krievijas gāzes iegādes

Viņš deputātiem sacīja, ka ideālā pasaulē nebūtu jāprezentē EK priekšlikums un ES būtu atteikusies no Krievijas fosilajiem energoresursiem, taču situācija ir citāda. Kužnieks norādīja, ka EK 6.maijā iepazīstināja ar ceļa karti, kādā veidā izbeigt ES atkarību no Krievijas fosilajiem energoresursiem. Viņa vērtējumā, tas ir pēdējais solis, ņemot vērā, ka līdz šim pietiekami daudz jau ir paveikts.

EK pārstāvniecības Latvijā vadītāja pienākumu izpildītājs klāstīja, ka, ja pirms kara Ukrainā, Krievijas ienākumi no fosilo energoresursu pārdošanas ES dalībvalstīm sasniedza apmēram 100 miljardus eiro, tad patlaban tie ir apmēram 20 miljardi eiro gadā, kas tāpat esot daudz.

Runājot par Krievijas dabasgāzi, pirms kara ES to iegādājās par 24 miljardiem eiro mēnesi, savukārt šobrīd tie ir 1,8 miljardi eiro mēnesī. Kužnieks atzīmēja, ka Krievijas gāzes imports ir samazinājies no 45% pirms kara līdz 13% patlaban, lai gan statistikas dati liecināja, ka 2024.gadā pieauga īpaši dabasgāzes imports. Tāpat būtiski samazināts naftas produktu imports, taču ir trīs ES dalībvalstis, kas joprojām to importē specifisku apstākļu dēļ.