Spermas donors kļuvis par tēvu 67 bērniem. Desmit no tiem slimo ar vēzi

Milānā notikušajā Eiropas Cilvēka ģenētikas biedrības ikgadējā konferencē bioloģe no Ruānas Universitātes slimnīcas Francijā norādīja, ka šī donora sperma tika izmantota, lai ieņemtu vismaz 67 bērnus 46 ģimenēm, kas dzimuši laikā no 2008. līdz 2015. gadam. Desmit no tiem diagnosticēts vēzis.