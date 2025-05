Latvijas sieviešu futbola izlase UEFA Nāciju līgas mačā spēlē neizšķirti ar Ziemeļmaķedoniju

C līgas apakšgrupu uzvarētājas nopelnīs ceļazīmi uz B līgu, bet divas labākās no otro pozīciju īpašniecēm par šādu iespēju oktobrī aizvadīs pārspēles pret B līgas apakšgrupu divām labākajām trešo pozīciju īpašniecēm.

Šī ir otrā UEFA Nāciju līgas sezona sieviešu izlasēm. Pirmajā no tām 2023.gadā Latvijas izlase savā C līgas apakšgrupā ierindojās otrajā vietā aiz Maltas, bet priekšā Andorai un Moldovai. Latvijas valstsvienība kvalificējās pārspēlēm par vietu B līgā, tomēr tur pārliecinoši atzina Slovākijas pārākumu. Līdz ar to pērn notikušo Eiropas čempionāta kvalifikācijas posmu Latvijas komanda aizvadīja C līgā, kur savā grupā apsteidza Ziemeļmaķedoniju un Moldovu, bet piekāpās Slovēnijai, tālākām cīņām nekvalificējoties.