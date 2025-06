Rīgas domes vēlēšanas: LPV un NA atsakās komentēt iespējamo sadarbību

Trešajā vietā reitingos esošā NA apgalvo: vēlēšanas Rīgā šoreiz ir ļoti svarīgas, tāpēc esot jāatnāk "visiem, kam Latvija sirdī". Saraksta līderis, Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks nav parakstījis "Progresīvo" piedāvāto memorandu un sauc to par "konkurentu radītu jautājumu".

Visai līdzīgi izvairīgs atbildēs uz jautājumiem par iespējamo sadarbību ar NA ir arī Šlesers: "Par koalīcijām mēs runāsim pēc vēlēšanām. Patreiz es strādāju uz uzvaru, un es aicinu visus rīdziniekus, kas grib tikt vaļā no "Vienotības" un "Progresīvo" režīma balsot par Šleseru kā nākamo Rīgas mēru. Man ir vajadzīga liela uzvara. (..) Es strādāju uz to, lai mums būtu liela uzvara, lai mums nav jāveido šī koalīcija, un visa šī spriedelēšana izriet no tā, ka visi saprot, ka esošā vara tiks nomainīta. (..) Un tāpēc – kurš vadīs Šleseru? Šleseru neviens nevadīs! Es kalpošu Latvijas iedzīvotājiem, rīdziniekiem, kuri dos man mandātu."