VIDEO Par konkrētu azartspēļu zāļu slēgšanu lems nākamais Rīgas domes sastāvs

Maija sākumā Rīgā bija 73 azartspēļu zāles

Proti, no pieņemtajiem noteikumiem izriet, ka azartspēles nedrīkstēs organizēt pašvaldības īpašumos, apkaimju centros, izglītības iestāžu teritorijās, 300 metru attālumā no tām, dzelzceļa stacijās, autoostās, lidostās un pasažieru ostās, kā arī 500 metru attālumā no tām, 300 metru attālumā no sabiedriskā transporta pieturvietām, kā arī savrupmāju, mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās un 300 metru attālumā no šo zonu robežām, kultūras pieminekļos un to teritorijās, to aizsargjoslās un Rīgas teritorijas plānojumā noteiktajās apbūves aizsardzības teritorijās.