VIDEO Pašvaldību vadītāji bez pielaides valsts noslēpumam ilgstoši var būt realitāte

Atšķirībā no izpilddirektoriem, vietvaras politiskā vadība pielaides nesaņemšanas gadījumā amatu automātiski nezaudē. Atteikumu vai anulēšanu var apstrīdēt vispirms ģenerālprokuroram un tad tiesā.

Nepieciešamības gadījumā par kādu rīcību var lemt gan dome, gan Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija. Mērs var neatkāpties un viņu var sargāt koalīcija. Tas nozīmē, ka tikt vaļā no valsts noslēpuma pielaidi nesaņēmuša pašvaldības vadītāja var prasīt vēl vismaz pusgadu.

To, ka gaidas par likumu bijušas augstākas, iepriekš uzsvēra arī par pašvaldībām atbildīgā ministre. Pirms vēlēšanām viņas attieksme palikusi kareivīgāka- ja vajadzēs, ministrija iedarbināšot "atstādināšanas procedūru".

Atsevišķos gadījumos dienesti var sniegt pirmšķietamu vērtējumu, par to, vai personai potenciāli varētu dod pieeju klasificētai un valsts noslēpumu saturošai informācijai. Tas novērstu situāciju, ka vēlētāji dosies pie urnām, nezinot, vai viņa izraudzītajam kandidātam pielaide tiks izsniegta.

Tomēr vairākums parlamentā pārstāvēto partiju līderu uzsvēra, ka pašvaldību gadījumā to praktiski nebūtu iespējams izdarīt un to likums neparedz. Par visiem vietvarās kandidējošajiem partijas biedriem nevarot prasīt atbildību arī no partijas vadības.