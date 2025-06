"Panākt to, ka droni tiek nogādāti tālu aiz Ukrainas robežām un nodrošināt to palaišanu no kravas mašīnām, lai ar maziem līdzekļiem iznīcinātu miljoniem vērtus bumbvedējus, tas tiešām saplānots ļoti gudri. Slava un gods tiem cilvēkiem, kas pie šīs operācijas strādājuši," uzsvēra eksperts.