Krievijā pratina šoferus, no kuru kravas auto palaisti ukraiņu droni

Viens no šoferiem, kāds 55 gadus vecs Čeļabinskas iedzīvotājs, pastāstīja, ka 37 gadus vecais automašīnas īpašnieks vārdā Artjoms saņēmis pasūtījumu no Murmanskas apgabala uzņēmēja, kas teicis, ka viņam nepieciešams nogādāt četras karkasa mājas no Čeļabinskas uz Murmanskas apgabala Kolas rajonu, vēsta "Baza".