Eiropadome apstiprina jaunus tarifus agresorvalstu lauksaimniecības precēm

Šis priekšlikums paredz par 50% paaugstināt ES tarifus lauksaimniecības produktiem no Krievijas un Baltkrievijas, kam vēl netika piemēroti papildu muitas nodokļi. Mērķis ir vēl vairāk samazināt ES atkarību no šīm divām valstīm. Jaunie tarifi attieksies uz tādiem produktiem kā cukurs, etiķis, milti un dzīvnieku barība.

Regula nosaka arī 6,5% tarifu mēslošanas līdzekļiem, kas importēti no abām valstīm, kā arī muitas nodevas no 40 līdz 45 eiro par tonnu atkarībā no mēslošanas līdzekļu veida laikposmā no 2025. līdz 2026.gadam. Šie tarifi pieaugs līdz 430 eiro par tonnu līdz 2028.gadam. Krievijas un Baltkrievijas peļņa no mēslošanas līdzekļu eksporta tiek uzskatīta par tiešu ieguldījumu Krievijas karā pret Ukrainu.