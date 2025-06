Jāņu siera ražošanas apmēri šogad turpinās samazināties, prognozē "Siera klubs"

Viņa minēja, ka tostarp AS "Valmieras piens" pērn saražoja 57,4 tonnas Jāņu siera, AS "Rankas piens" - 39 tonnas, AS "Jaunpils pienotava" - 18 tonnas, AS "Lazdonas piensaimnieks" - 14,3 tonnas, piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība "Straupe" - 10,3 tonnas, mājražotājs Jānis Lapsa - 642 kilogramus, zemnieku saimniecība "Bļodiņas" - 120 kilogramus, bet zemnieku saimniecība "Juri" - 80 kilogramus Jāņu siera.