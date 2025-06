ĀM saņēmusi ziņas par vēl septiņiem valstspiederīgajiem Izraēlā

Ministrijā atzīmē, ka evakuācija pa gaisu no Izraēlas pašlaik nav iespējama slēgtas gaisa telpas dēļ Izraēlā un citur. Ir apstādināti reģionālie lidojumi apkārtējās valstīs, tostarp Irākā, Irānā, Libānā un Sīrijā.

Pašlaik no Izraēlas var izkļūt pa jūras ceļiem uz Kipru ar prāmi no Haifas, Ašdodas un Aškelonas ostām, pa sauszemi uz Ēģipti caur Tabas robežpunktu un uz Jordāniju. Tomēr, kā norāda ministrijā, jāņem vērā, ka pārvietošanās Izraēlas teritorijā šobrīd ir bīstama, jo Irānas uzbrukumi var būt negaidīti un masveidīgi, tāpēc ir svarīgi atrasties tuvumā bumbu patvertnēm un ievērot varasiestāžu norādījumus. Ministrijā uzsver, ka izkļūšanas iespējas no Izraēlas pastāvīgi mainās, tāpēc tā aicina būt saziņā ar Konsulāro departamentu.