VIDEO Rosļikovs nopelna pantu, par kuru pats balsojis

Tomēr atbildību no Rosļikova tagad prasa Valsts drošības dienests. Pirmdien drošības iestāde pret Rosļikovu sāka kriminālprocesu par nacionālā naida un nesaticības izraisīšanu, kā arī pēc vēl viena, nopietnāka panta – palīdzības sniegšana Krievijai pret Latviju vērstā darbībā. Par to valsts amatpersonām paredzēts sods no trim līdz 20 gadiem.