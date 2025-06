Bauskas novada domes priekšsēdētāja amatā ievēlēts Mačeks

Viņš bija viens no diviem uz novada domes priekšsēdētāja krēslu izvirzītajiem kandidātiem. Otrs bija Arnolds Jātnieks no NA, kuru izvirzīja "Latvijas attīstībai" (LA) deputāte Ināra Pētersone.

Par Mačeka kandidatūru balsoja 13 no 19 Bauskas novada domes deputātiem. Viņu atbalstīja NA deputāti Sandra Ķisele, Voldemārs Čačs, Solveiga Lineja, Raitis Ābelnieks, Mārtiņš Mediņš, Jaunās konservatīvās partijas (JKP) deputātes Līga Rimšēvica un Inita Nagņibeda, partijas "Jaunā vienotība" (JV) deputāti Jānis Rumba, Agris Mustermanis, Linda Abu Meri, kā arī deputāti no Apvienotā saraksta (AS) - Jānis Kovals un Guntis Kalniņš. Par savu kandidatūru balsoja arī pats Mačeks.