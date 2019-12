Mediju patēriņš Latvijā, īpaši ziņu saturs, ir cieši saistīts ar auditorijas vecumu. Jo jaunāka auditorija, jo retāk skatās televīziju, bet būtiski biežāk ziņas un informāciju patērē interneta vidē. Šī iemesla dēļ "All Media Baltics" nolēma apvienot LNT kanālu ar TV3.

Mediju grupa "All Media Baltics" no decembra Baltijā strādās ar TV3 zīmolu. Vienlaikus arī pati mediju grupa turpmāk strādās ar zīmolu "TV3 Grupa".

Kompānijā informēja, ka "All Media Baltics" paplašinās kanāla TV3 piedāvāto ziņu apmēru, pārnesot lielāko daļu no LNT ziņu dienesta radītā satura. Mediju grupa veidos arī vienotu ziņu dienestu.

No nākamā gada televīzijas produktu portfelī bērniem būs pieejams jauns kanāls "TV3 Mini", savukārt sieviešu auditorijai būs pieejams kanāls "TV3 Life". Jaunie kanāli mediju grupas televīzijas produktu portfelī aizvietos kanālus LNT un "Kanāls2".

Tomēr Mališko norādīja, ka sākot ar piektdienu tiks organizētas sarunas ar abu ziņu dienestu komandām, līdz ar to šobrīd nebūtu korekti saukt atlaižamo darbinieku skaitu.

"All Media Baltics" vadītājs Kristians Antings atzīmēja, ka mediju patēriņš Latvijā, īpaši ziņu saturs, ir cieši saistīts ar auditorijas vecumu. Jo jaunāka auditorija, jo retāk skatās televīziju, bet būtiski biežāk ziņas un informāciju patērē interneta vidē. "Lai nezaudētu auditoriju, kas ir vecumā līdz 30 gadiem, un spētu pielāgoties tās paradumiem, kas šobrīd ir izaicinājums visiem medijiem, mēs veiksim nopietnas investīcijas digitālajos produktos. Tas mazinās gados jaunāku cilvēku uzticību viltus vai maldinošām ziņām, tā vietā sniedzot iespēju šai auditorijai izvēlēties kvalitatīvu ziņu saturu viņiem ērtā formā un veidā," teica Antings.

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) priekšsēdētājas vietnieks Ivars Āboliņš aģentūrai LETA norādīja, ka "All Media Baltics" lēmums mainīt LNT formātu varētu būt pretrunā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu.

Āboliņš skaidroja, ka uzņēmums "All Media Baltics" nav iesniedzis NEPLP nekādus dokumentus par saviem nākotnes plāniem. "7.novembrī bijām aicinājuši uzņēmuma vadību uz tikšanos, lai pārrunātu tā nākotnes plānus un situāciju, taču 6.novembra pēcpusdienā "All Media Baltics" informēja, ka uz to neieradīsies," pastāstīja NEPLP pārstāvis.