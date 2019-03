Raidījums: Sludinājumu portālā piedāvā apkrāpt VID un atbrīvot no nodokļu parāda

"Man jāsaka viens, ka tas, ka nomainās īpašnieks, tas neatbrīvo iepriekšējos valdes locekļus no atbildības, jo VID vēršas pret tiem valdes locekļiem, kuri ir izveidojuši parādu, kā rezultātā, ja jūs pakļaujaties krāpnieku piedāvājumam, jūs neatbrīvojaties no atbildības, tādēļ mūsu ieskatā ir darbs policijai, jo tā ir krāpšana un lētticīgu cilvēku meklēšana," skaidro VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme

Ēnu ekonomikas darboņi to noliedz. Viņu klientiem no nodokļu inspektoriem neesot jābaidās, arī riska personu sarakstā līdz šim neviens bijušais valdes loceklis neesot iekļauts; fiktīvā direktora lomai meklēt ārvalstnieku neesot nepieciešamības, jo arī vietējiem kadriem dienesti neko nevarot padarīt.

"Gluži tā nav, ka VID praksē iet pēc tiem valdes locekļiem un arī, ka likums to atļauj, jo likums paredz veselu virkni ar kritērijiem, kuriem izpildoties ir iespējams uzņēmuma parādus piedzīt no valdes locekļiem. Viens no būtiskākajiem kritērijiem ir, ja VID lūdz uzņēmumam iesniegt maksātnespējas pieteikumu un uzņēmums to nedara, tikai tādā gadījumā valdes locekļa atbildība teorētiski ir iespējama," norāda advokāts.