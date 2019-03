Laiks uzlikt vasaras riepas! Viss, kas Tev jāzina par riepu maiņas periodu

Noteikumos rakstīts, ka no 1. oktobra auto drīkst jau aprīkot ar ziemas riepām, bet tām OBLIGĀTI ir jābūt no 1. decembra līdz 1. martam, un attiecīgi no 1. marta jau drīkst veikt nomaiņu uz vasaras riepām, bet no 1. maija līdz 1. oktobrim ir AIZLIEGTS lietot riepas ar radzēm. Šeit gan ir vērts nevis klaji paļauties uz to, kas likumā rakstīts, bet gan prātīgi izvērtēt laika apstākļus un situāciju uz ceļiem. Bieži vien daži karstgalvji novilcina ziemas riepu maiņu līdz pēdējam vai pasteidzas ar vasaras riepu uzlikšanu un ceļu satiksmes negadījumu skaits pēkšņi piedzīvo pamatīgu lēcienu. Atceries, ka Latvijas marts vēl nebūt nav “īsts” pavasaris, tādēļ ir vērts tomēr nedaudz nogaidīt ar vasaras riepu likšanu.