Seksuālo minoritāšu jautājums ir no tiem, kas joprojām šķeļ sabiedrības viedokli un manifestējas dažādos veidolos - no atbalsta tādām akcijām kā praids līdz sistemātiskai vardarbībai, kas dažkārt iesaistītajiem beidzas fatāli. Kādēļ sabiedrībā joprojām valda aizspriedumi un klaja neiecietība pret atšķirīgo ?

"Pastāv vairākas dažādības dimensijas (alfabētiskā secībā) - dzimums, etniskā piederība, invaliditāte, reliģiskā piederība, seksuālā orientācija, vecums. Katrai no šīm dimensijām ir savas vēsturiskās, politiskās un sociālās saknes, bet viens ir vienojošais - tās nevar izmanīt vai mazināt, piemēram, ādas krāsu, seksuālo orientāciju, un to ietekme uz cilvēku, viņa personības veidošanos nav novēršama, piemēram, reliģija.

To, kādēļ cilvēkiem ar atšķirīgu seksuālo orientāciju bieži vien nākas saskarties ar noraidošu attieksmi no līdzcilvēku puses un kas ir sabiedrības aizspriedumu saknē, skaidro psihoterapeits un seksologs Arturs Šulcs.

Jautāts par šo aizspriedumu cēloņiem, eksperts stāsta: "Jautājums ir par apdraudējumu - cilvēki jūtas apdraudēti no sarunām par seksualitāti kā tādu - šajā gadījumā nav pat svarīgi, vai runa ir tieši seksuālo orientāciju. Šīs sarunas daļai cilvēku liek aizdomāties par savu seksualitāti, par kuru tie bieži jūtas nedroši vai arī ir neapmierināti ar to."

Runājot par to, ka daudzi pret seksuālajām minoritātēm neizjūt naidu kā indivīdiem, bet gan vēršas pret tiem no vērtību vai ētikas viedokļa, Šulcs pauž uzskatu, ka "šeit svarīgs ir jautājums par to, ko tieši šiem cilvēkiem nozīmē vārds "vērtība"? Vai tas ir faktors, pēc kura notiek dalīšana "vērtīgajos" un "mazāk vērtīgajos"? Vai uzskata pamatā ir tas, ka seksuālās minoritātes ir mazāk "vērtīgas"? Svarīgi saprast, ko katrs domā ar vārdu "vērtība"".

"Nav jābūt minoritātei, lai saprastu šo cilvēku vēlmi saķerties rokās ceļā uz kādu ballīti, saskūpstīties satiekoties vai atvadoties, gluži tāpat kā to dara heteroseksuāļi jeb "tradicionālas" seksuālās orientācijas pāri. Tā ir pilnīgi dabīga un normāla cilvēku saskarsmes izpausme, neatkarīgi no seksuālās orientācijas," saka Šulcs.

"Tā, manuprāt, ir izpausme tam, ko varētu dēvēt par "seksa-fobiju" - bailēm no seksualitātes kā tādas, no tās izpausmēm. Bailes no tā, ka runāsim par seksu, kontracepciju, abortiem, par cilvēka ienākšanu seksuāli aktīvā vecumā, dzimumdzīves uzsākšanu, higiēnu - sabiedrība šos jautājumus cilā ļoti nelabprāt un pret tiem attiecas samērā neirotiski. No šīm bailēm cieš ne tikai homoseksuāli cilvēki, bet arī heteroseksuāļi, jo tēmai ir stigmatiska nokrāsa."