Girgensona "Sabres" nenotur divu vārtu pārsvaru un turpina attālināties no Stenlija kausa izcīņas

Lai arī viens no "Oilers" līderiem Leons Draizaitls ar saviem 41.vārtiem sezonā jau otrajā minūtē atklāja spēles rezultātu, pirmās trešdaļas turpinājumā "Sabres" atbildēja ar trim vārtiem pēc kārtas - divreiz izcēlās Džeks Aikels, bet vienreiz precīzs bija Keisijs Mitelstads. Līdz ar to pēc pirmā perioda mājiniekiem bija komfortabla divu vārtu vadība, tomēr to noturēt neizdevās, jo otrās trešdaļas izskaņā "Oilers" hokejisti trīsarpus minūšu laikā guva trīs vārtus, bet ar metienu uzvaras vērtē 40.minūtē izcēlās Kails Brodziaks.