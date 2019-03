Ko par pašmāju slavenībām atklās viņu bērni: TV ekrānos gaidāms jauns šovs

Jau no 15. marta ik piektdienas vakaru Tevi priecēs jaunais šovs “Mazā, lielā zvaigzne”, kura laikā, pie šova vadītāja – atraktīvā Renāra Zeltiņa viesosies trīs sabiedrībā pazīstamas personas un viņu bērni – lielās un mazās zvaigznes apvienotās komandas. Komandu uzdevums – iegūt pēc iespējas vairāk punktu it kā vienkāršās, tomēr, reizēm arī ļoti sarežģītās viktorīnās, kurās bērni par saviem slavenajiem vecākiem atklās to, par ko skaļi nerunā.