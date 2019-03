Interneta hits: "Transleiteris", Lepers, Zeltiņš un Rasims ar dziesmu sveic dāmas sieviešu dienā

Duets "Transleiteris" astotā marta noskaņās ir apvienojies ar Renāru Zeltiņu, Rihardu Leperu, kā arī Kristapu Rasimu, lai nosūtītu amora bultu Latvijas dāmām, publicējot "Aizmugures ielas zēnu" ("Backstreet Boys") dziesmu "Es gribu to šādi te" ("I Want It That Way").